Менеджер чемпиона UFC рассказал о спаррингах украинца Амосова против Чимаева

Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Менеджер временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить рассказал о спаррингах непобежденного чемпиона Bellator в полусреднем весе, украинца Ярослава Амосова (26-0) и шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева (10-0).



У обоих впереди очень важные поединки. Думаю, они это понимают, так что смысла слишком жестко работать и рисковать получить травму нет никакого. Они оба профессионалы.

Есть ли видео их спарринга? Во-первых, никому нельзя просто так прийти в зал и начать снимать эти спарринги. Во-вторых, оба бойца готовятся. Никому не нужно, чтобы это куда-то слилось. Максимум, может быть, у кого-то зацепились небольшие отрывки. Ничего такого, чтобы можно было понять картину в целом».