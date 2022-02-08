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Менеджер чемпиона UFC рассказал о спаррингах украинца Амосова против Чимаева

Представитель Петра Яна воочию видел противостояния Ярослава и Хамзата
MMA
16:55
Менеджер чемпиона UFC рассказал о спаррингах украинца Амосова против Чимаева
Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Менеджер временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить рассказал о спаррингах непобежденного чемпиона Bellator в полусреднем весе, украинца Ярослава Амосова (26-0) и шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева (10-0).

«Я видел их спарринги. Что могу сказать? Эти действительно бойцы самого высокого уровня, и очень интересно наблюдать за их работой. У обоих хорошая борьба. У каждого свой уникальный стиль, который очень хорошо работает. По ММА они тоже в парах стояли.

У обоих впереди очень важные поединки. Думаю, они это понимают, так что смысла слишком жестко работать и рисковать получить травму нет никакого. Они оба профессионалы.

Есть ли видео их спарринга? Во-первых, никому нельзя просто так прийти в зал и начать снимать эти спарринги. Во-вторых, оба бойца готовятся. Никому не нужно, чтобы это куда-то слилось. Максимум, может быть, у кого-то зацепились небольшие отрывки. Ничего такого, чтобы можно было понять картину в целом».

Напомним, ранее в сеть попала запись спарринга Амосова против Чимаева.


Карен Агабекян
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Хамзат Чимаев Ярослав Амосов

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