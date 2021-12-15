Хабиб Нурмагомедов стал футбольным агентом
Менеджер Хабиба предложил Фергюсону провести с россиянином схватку по грэпплингу
По MMA эти парни так и не смогли подраться
15 декабря 19:29
Тони Фергюсон / Фото: MMA Junkie - USA Today
Менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в Twitter
предложил Тони Фергюсону (25-6) схватку по грэпплингу с его подопечным.
«Тони Фергюсон, что думаешь о том, чтобы в будущем встретиться с Хабибом в схватке по грэпплингу? Я не подкалываю тебя, я серьезно».
Отметим, что поединок Хабиба и Фергюсона в UFC срывался шесть раз.
Напомним, ранее Рафаэль Дос Аньос заявил о желании провести реванш с Фергюсоном.
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