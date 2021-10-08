Гэтжи: «Надеюсь, что Дэн Хукер сможет заставить Ислама Махачева сражаться»
Менеджер Хабиба видит в Махачеве чемпиона UFC в трех дивизионах
Али Абдель-Азиз отметил высокий уровень мастерства россиянина
8 октября 14:14
Ислам Махачев / Фото - eurosportМенеджер экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, с уверенностью заявил, что российский легковес Ислам Махачев (20-1) станет чемпионом организации в трех дивизионах.
«Если в своих боях Ислам будет показывать то, что делает в спортзале, он станет чемпионом в трех разных весовых категориях. Я верю, что он один из лучших бойцов, которых я видел в своей жизни. Я вел дела многих чемпионов, но ни у одного не видел такого уровня навыков, как у Махачева. В клетке он еще не показал всего, на что способен, но с каждым боем он становится увереннее в своих силах. Ислам продолжает дело Хабиба, но стоит учесть, что он очень хорош в ударной технике. Его ударная техника не уступает его грэпплингу и борцовским навыкам, а возможно, даже превосходит их. В настоящий момент ни один боец в мире даже близко не сравнится по уровню навыков с Исламом Махачевым».
Напомним, свой следующий поединок Махачев проведет 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267. Его соперником станет новозеландец Дэн Хукер.
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