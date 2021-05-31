Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC
Менеджер Хабиба: «Я не считаю, что он проект UFC, но неправильно принимать это за оскорбление»
Ризван Магомедов прошелся по карьере легендарного бойца
08:14
Хабиб и Магомедов / Фото - ringside24Менеджер экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, Ризван Магомедов, в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» с уверенностью заявил, что непобежденного россиянина нельзя назвать проектом UFC.
«Я считаю, что у каждого человека есть свое мнение, и каждый имеет на это право. Если вы спрашиваете меня, то я не считаю, что он проект UFC. Мы все знаем, что его карьера, особенно на начальных порах, складывалась не так гладко. У него было много простоев, соперники попадались не самые легкие, многие отказывались драться, бывали травмы. Поэтому заявлять такое тяжело. Но, повторюсь, у каждого есть свое мнение. Каждый считает так или иначе. Я считаю, что неправильно принимать это за оскорбление или неадекватно это расценивать».
Накануне Нурмагомедов отреагировал на высказывание президента Чечни Рамзана Кадырова, который и назвал легендарного бойца «проектом UFC».
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