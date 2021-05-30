Волкановски: «Надеюсь, что Магомедшарипов не уйдет в отставку»
Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»
У российского полулегковеса проблемы с иммунной системой
17:23
Забит Магомедшарипов / фото - FightTime
Ризван Магомедов, менеджер российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова, рассказал о состоянии здоровья своего подопечного. В интервью YouTube каналу Ушатайка менеджер заявил, что не стоит раньше времени списывать Магомедшарипова со счетов и мы еще можем увидеть бойца в UFC.
На себя брать ответственность и заявлять, что он завершил карьеру, я сейчас не стану. Да, ходят такие слухи, разговоры есть, но окончательного ответа от Забита мы не услышали.
На самом деле есть проблемы со здоровьем, они все еще присутствуют, он их пытается решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, а состояние его иммунной системы, что часто ему мешает набирать нужную форму. Пока эти проблемы не решатся, наверно, он не может огласить окончательное решение, поэтому надо просто подождать».
Ранее сообщалось, что Магомедшарипов перенес сложную операцию.
Комментарии 0