Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 5
Сегодня 21
Завтра 27
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:4 3-й период
16:15 Италия - Канада 1:6 3-й период
Теннис (3 события из 10) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 2:0 3-й сет
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 1:1 3-й сет
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 2:0 3-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:4 3-й период
16:15 Италия - Канада 1:6 3-й период
20:15 Швеция - Словакия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей 85:98 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 2:0 3-й сет
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 1:1 3-й сет
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 2:0 3-й сет
18:40 Александер Зверев - Оскар Отте -:- Запланирован
18:55 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер -:- Запланирован
19:35 Стефанос Циципас - Джереми Чарди -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
18:20 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован
Теннис (18 событий из 91) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер -:- Запланирован
12:00 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
12:00 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
12:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
12:00 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
14:15 Александр Бублик - Даниил Медведев -:- Запланирован
15:15 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч -:- Запланирован
16:30 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
17:00 Денис Истомин - Роджер Федерер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан -:- Запланирован
12:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
12:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
12:00 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек -:- Запланирован
15:15 Софиа Кенин - Елена Остапенко -:- Запланирован
17:15 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
17:15 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован

Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»

У российского полулегковеса проблемы с иммунной системой  
MMA
17:23
Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»
Забит Магомедшарипов / фото - FightTime

Ризван Магомедов, менеджер российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова, рассказал о состоянии здоровья своего подопечного. В интервью YouTube каналу Ушатайка менеджер заявил, что не стоит раньше времени списывать Магомедшарипова со счетов и мы еще можем увидеть бойца в UFC.

На себя брать ответственность и заявлять, что он завершил карьеру, я сейчас не стану. Да, ходят такие слухи, разговоры есть, но окончательного ответа от Забита мы не услышали.

На самом деле есть проблемы со здоровьем, они все еще присутствуют, он их пытается решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, а состояние его иммунной системы, что часто ему мешает набирать нужную форму. Пока эти проблемы не решатся, наверно, он не может огласить окончательное решение, поэтому надо просто подождать».

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов перенес сложную операцию.

 

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Забит Магомедшарипов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Волкановски: «Надеюсь, что Магомедшарипов не уйдет в отставку»
Волкановски: «Надеюсь, что Магомедшарипов не уйдет в отставку»
MMA
18 мая 22:52
Что случилось? Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем
Что случилось? Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем
MMA
15 мая 12:00
Источник: «Забит в ближайшее время перенесет важную операцию, после которой будет понятна ситуация с его карьерой»
Источник: «Забит в ближайшее время перенесет важную операцию, после которой будет понятна ситуация с его карьерой»
MMA
2 мая 16:08
«Все будет зависеть от решения Забита и его семьи». Тренер Магомедшарипова прокомментировал возможный уход бойца из спорта
«Все будет зависеть от решения Забита и его семьи». Тренер Магомедшарипова прокомментировал возможный уход бойца из спорта
MMA
1 мая 20:54
Магомедшарипов вскоре завершит карьеру
Магомедшарипов вскоре завершит карьеру
MMA
30 апреля 20:48

Новости: MMA

Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»
Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»
17:23
Кадыров покинет пост главы Чечни, если оппозиционный блогер побьет его сына
Кадыров покинет пост главы Чечни, если оппозиционный блогер побьет его сына
15:18
Макгрегор показал свою шикарную форму
Макгрегор показал свою шикарную форму
11:48
Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC
Не стал перечить Кадырову. Хабиб согласен с тем, что он «проект» UFC
09:40
О времена! О нравы! В России боец MMA разбил голову мужчине на самокате
О времена! О нравы! В России боец MMA разбил голову мужчине на самокате
07:59
Волкановски проведет следующую защиту титула 4 сентября
Волкановски проведет следующую защиту титула 4 сентября
29 мая 17:43
А где аргументы? Менеджер Пауло Косты назвал Адесанью бойцом с гомосексуальными инстинктами
А где аргументы? Менеджер Пауло Косты назвал Адесанью бойцом с гомосексуальными инстинктами
29 мая 14:31
Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
29 мая 12:22
Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега
Будет ли новый король? Стали известны возможные сроки проведения мегафайта Волкановски – Ортега
29 мая 10:58
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости