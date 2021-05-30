Менеджер Магомедшарипова: «Окончательного ответа от Забита мы не услышали. Он может вернуться»

Забит Магомедшарипов / фото - FightTime

Ризван Магомедов, менеджер российского полулегковеса UFC Забита Магомедшарипова, рассказал о состоянии здоровья своего подопечного. В интервью YouTube каналу Ушатайка менеджер заявил, что не стоит раньше времени списывать Магомедшарипова со счетов и мы еще можем увидеть бойца в UFC.

На самом деле есть проблемы со здоровьем, они все еще присутствуют, он их пытается решить. Это не какая-то механическая или техническая травма, а состояние его иммунной системы, что часто ему мешает набирать нужную форму. Пока эти проблемы не решатся, наверно, он не может огласить окончательное решение, поэтому надо просто подождать».