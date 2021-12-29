Нганну: «Я тот, кто остановит хайп Гане»
Менеджер Нганну: «Не уверен, что UFC хотят заключать с Фрэнсисом новый контракт»
«Король» тяжелого дивизиона вскоре может покинуть промоушен
16:12
Фрэнсис Нганну / Фото - dailymail.co.ukМенеджер чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну (16-3), Маркель Мартин, рассказал о процессе переговоров с промоушеном относительно подписания нового контракта с его подопечным.
Цитирует Мартина MMA Junkie.
«UFC – лучший промоутер в ММА. Однако, если люди из этой компании, не хотят идти на контакт или прислушиваться к мнению бойца, имеет ли смысл моему клиенту заключать с ним новое соглашение?».
«Раньше мы были в тесном контакте с представителями UFC, но сейчас, я не получал известей от них с июня. Мы понимаем, что UFC по праву занимает сильную позицию, но мы хотим понять, как выглядит будущее Фрэнсиса и как он ценится».
«Сейчас они решили не выходить на связь, поэтому я не уверен, хочет ли UFC заключать новый контракт с Нганну, но это их дело».
Бой Нганну и Сирила Гане 22 января возглавит турнир UFC 270.
Глава UFC считает, что этот поединок является самым ожидаемым в 2022 году.
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