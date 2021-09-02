Кевин Ли считает себя самым опасным соперником для Усмана
Менеджер Усмана: «Камару нокаутирует Джейка Пола меньше чем за четыре раунда»
Чемпион UFC и в самом деле улучшил свою ударную технику
2 сентября 15:58
Камару Усман / Фото: usatoday.com
Менеджер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (19-1) Али Абдель-Азиз в Twitter
прокомментировал потенциальный боксерский поединок своего подопечного против видеоблогера Джейка Пола (4-0).
«Посмотрел недавний бой Пола и понял, что Камару Усман нокаутирует его меньше чем за четыре раунда. У Пола нет даже шанса нокаутера».
Напомним, Джейк Пол в последнем поединке выиграл спорным решением судей у Тайрона Вудли.
Комментарии 0