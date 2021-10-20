Минаков: «Моя главная мотивация – полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул»

Виталий Минаков / Фото: Bellator

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал о своих планах в промоушене, в который он возвращается после долгого простоя.



«Я никогда не относился к ММА серьезно. До Bellator это было больше как хобби и возможность отвлечься, потому что я много времени проводил на сборах по борьбе. За много лет занятий этим видом спорта начал уставать от этого. Когда в моей жизни появились MMA, это был глоток свежего воздуха, который на тот момент дал мне возможность немного отвлекаться от моего основного рода деятельности.

Когда я подписался Bellator, у меня появилась мотивация. Я начал думать о том, чтобы профессионально заниматься боями. С 2013 года, когда я выступил в Гран-при, когда появилась возможность подраться на пояс, я переориентировался на MMA».