Минаков: «Моя главная мотивация – полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул»
Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков
рассказал о своих планах в промоушене, в который он возвращается после долгого простоя.
«Моя главная мотивация – полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул. У меня действительно есть большой интерес к возвращению титула. За последние годы были разные этапы и разное отношение к продолжению спортивной карьеры. В какой-то момент думал о том, чтобы закончить. Но на сегодняшний день я совершенно четко для себя понимаю и осознал, что у меня есть еще желание выступать и реальная возможность завоевать титул.
«Я никогда не относился к ММА серьезно. До Bellator это было больше как хобби и возможность отвлечься, потому что я много времени проводил на сборах по борьбе. За много лет занятий этим видом спорта начал уставать от этого. Когда в моей жизни появились MMA, это был глоток свежего воздуха, который на тот момент дал мне возможность немного отвлекаться от моего основного рода деятельности.
Когда я подписался Bellator, у меня появилась мотивация. Я начал думать о том, чтобы профессионально заниматься боями. С 2013 года, когда я выступил в Гран-при, когда появилась возможность подраться на пояс, я переориентировался на MMA».
Напомним, 23 октября в Москве Минаков проведет бой против Саида Соумы.
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