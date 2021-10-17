Опубликован яркий постер реванша Минеев – Исмаилов
Минеев и Исмаилов выдали яркую рубку, которая закончилась нокаутом
В этот раз бойцы выявили победителя
17 октября 10:50
Фото: Чемпионат
В главном событии турнира AMC Fight Nights 105 реванш провели чемпиона промоушена в среднем весе Владимира Минеева (16-1-1) и Магомеда Исмаилова (17-3-1).
Исмаилов был активней в первом раунде, забрав его. Во второй пятиминутке снова лучшее был Магомед.
На третий раунд Исмаилов вышел очень уставшим, чем сразу же воспользовался Минеев, который начал перебивать соперника в стойке и в самой концовке финишировал.
Видео боя:
Напомним, первый бой Минеев – Исмаилов в октябре 2018 года завершился ничьей.
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