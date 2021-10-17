Минеев и Исмаилов выдали яркую рубку, которая закончилась нокаутом

В этот раз бойцы выявили победителя

Фото: Чемпионат

В главном событии турнира AMC Fight Nights 105 реванш провели чемпиона промоушена в среднем весе Владимира Минеева (16-1-1) и Магомеда Исмаилова (17-3-1).

Исмаилов был активней в первом раунде, забрав его. Во второй пятиминутке снова лучшее был Магомед.

На третий раунд Исмаилов вышел очень уставшим, чем сразу же воспользовался Минеев, который начал перебивать соперника в стойке и в самой концовке финишировал.

Видео боя:

Напомним, первый бой Минеев – Исмаилов в октябре 2018 года завершился ничьей.