Исмаилов после реванша с Минеевым: «Я его не уважаю как человека. Но он крутой спортсмен»
Минеев: «Я бы с удовольствием повторил»
Владимир выразил уважение Исмаилову
17 октября 11:10
Фото: чемпионат
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1-1) поделился эмоциями после победы в реванше над Магомедом Исмаиловым (17-3-1):
«Спасибо всем, кто собрался в этом зале, мне по секрету сказали, что билеты стоили немалые деньги. Потом не говорите мне, что я любимчик Fight Nights – проигравшему дали слово первому. Это, конечно, нонсенс.
На самом деле я выражаю огромную благодарность Магомеду Исмаилову. Я не разделяю, как человеку или как спортсмену. Мы сегодня сделали вместе это шоу для вас. Я бы хотел извиниться перед его семьей, я знаю, она здесь в зале. Даже как-то неловко, что такое вот произошло у них на глазах.
«И знаете… Я бы с удовольствием повторил. Так что, Исмаилов, пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить. И да, спасибо тебе, я сегодня выгляжу еще лучше, чем в тот раз».
Напомним, Исмаилов заявил, что Минеев – крутой спортсмен.
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