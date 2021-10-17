Минеев: «Я бы с удовольствием повторил»

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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1-1) поделился эмоциями после победы в реванше над Магомедом Исмаиловым (17-3-1):

На самом деле я выражаю огромную благодарность Магомеду Исмаилову. Я не разделяю, как человеку или как спортсмену. Мы сегодня сделали вместе это шоу для вас. Я бы хотел извиниться перед его семьей, я знаю, она здесь в зале. Даже как-то неловко, что такое вот произошло у них на глазах.

«И знаете… Я бы с удовольствием повторил. Так что, Исмаилов, пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить. И да, спасибо тебе, я сегодня выгляжу еще лучше, чем в тот раз».