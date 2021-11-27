Ему терять уже нечего. Миочич намерен разделить октагон с Джоном Джонсом
Миочич рассказал, когда завершит карьеру
Американец пока что не собирается уходить
21:30
Стипе Миочич / фото - latimes.com
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич (20-4) не рассматривает вариант с завершением карьеры.
Миочича цитирует портал mmanews.com:
«Я все еще чувствую себя прекрасно и это единственное, что сейчас важно для меня. Пока я в хорошей физической форме и получаю удовольствие от спорта, я буду продолжать заниматься своим любимым делом. Это закончится, нет вопросов, но я не знаю когда. Просто складывается впечатление, что журналисты хотят, чтобы я ушел на пенсию, потому что постоянно спрашивают меня об этом».
Стипе Миочич намерен разделить октагон с Джоном Джонсом (26-1).
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