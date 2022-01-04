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MMA-промоушен уволил бойца за татуировку с Гитлером

Рушала освободили от контракта за несколько часов до боя
MMA
10:30
MMA-промоушен уволил бойца за татуировку с Гитлером
Радек Рушал

Чешский промоушен Oktagon MMA уволил бойца Радека Рушала за татуировку с изображение Адольфа Гитлера.

В организации заявили, что изначально не заметили татуировки на внутренней стороне руки бойца. Когда им на это указали, то было принято решение о снятии бойца

Рушал в интервью порталу Extra заявил, что сделал татуировки в молодости и теперь занимается их удалением.

«Я вырос в проблемном обществе людей, сделавших мне эту татуировку. В то время я не знал, что мне делать с жизнью, я был молод, и эта татуировка стала глупым решением. Позже я начал заниматься боевыми искусствами, что привело меня к совершенно другой жизни и мировоззрению. У меня есть еще татуировки, о которых я жалею и постепенно их все удалю».

Как ранее сообщалось, видеоблогер Джейк Пол может подписать контракт с Bellator.


Карен Агабекян
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