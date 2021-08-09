«Мне голова еще нужна». Лучший борец современности не хочет переходить в MMA

Также Садулаев прокомментировал нежелание Хабиба Нурмагомедова с ним бороться





Абдулрашид Садулаев / Фото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, первый номер рейтинга лучших борцов вне зависимости от веса россиянин Абдулрашид Садулаев в интервью YouTube-каналу Ушатайка высказался о возможном переходе в MMA.



«В ММА переходить не собираюсь. Нет у меня в мыслях такого – мне голова еще нужна. Хабиб не хочет со мной бороться из-за разницы в весовых категориях? Он умный парень – знает, что говорит. Но, думаю, мы с ним еще поборемся».

Напомним, в Токио-2020 украинские борцы вольного стиля не смогли выйти даже в четвертьфинал.