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«Мне голова еще нужна». Лучший борец современности не хочет переходить в MMA

Также Садулаев прокомментировал нежелание Хабиба Нурмагомедова с ним бороться

MMA
09:55
«Мне голова еще нужна». Лучший борец современности не хочет переходить в MMA
Абдулрашид Садулаев / Фото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, первый номер рейтинга лучших борцов вне зависимости от веса россиянин Абдулрашид Садулаев в интервью YouTube-каналу Ушатайка высказался о возможном переходе в MMA.

«В ММА переходить не собираюсь. Нет у меня в мыслях такого – мне голова еще нужна.

Хабиб не хочет со мной бороться из-за разницы в весовых категориях? Он умный парень – знает, что говорит. Но, думаю, мы с ним еще поборемся».

Напомним, в Токио-2020 украинские борцы вольного стиля не смогли выйти даже в четвертьфинал.

Карен Агабекян
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Абдулрашид Садулаев

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