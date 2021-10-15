МОК назовет новые критерии по отношению к спортсменам-трансгендерам после Игр-2022 в Пекине
«Мне не нравится». Чемпион Bellator против трангендеров в MMA
Немков считает, что их ваіступления в женском MMA – жульничество
16:59
Вадим Немков / Фото: Bellator
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (13-2) в интервью Blood&Sweat негативно высказался о выступлениях трансгендеров в женском MMA.
«Да я вообще отрицательно отношусь к этому. Потому что все равно это мужчина соревнуется с женщинами… мне не нравится это».
Напомним, Немков ранее также заявил, что он восхищается Александром Усиком.
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