Пейдж: «Амосов – технически лучший боец в ММА прямо сейчас»
Многочасовая тяжелая работа. Амосов показал как готовится к следующему бою
Ярослав находится в Таиланде, где спаррингует с опытными бойцами
18:07
Ярослав Амосов / Фото: Инстаграм
Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) в социальных сетях показал как проходит его подготовка к первой защите чемпионского титула.
Сейчас украинец находится в Таиланде, где тренируется со многими бойцами MMA из стран бывшего СССР.
Напомним, 13 мая Амосов будет защищать титул в бою с Майклом Пейджем.
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