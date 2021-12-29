Молдавский: «У Льюиса кроме одного удара ничего нет»
Молдавский намерен нокаутировать Бэйдера на турнире Bellator 273
Временный чемпион Bellator готовь закончить титульный поединок в 1-м раунде
18:59
Валентин Молдавский / Фото - m.sport-express.ruВременный чемпион Bellator в тяжелом дивизионе Валентин Молдавский (11-1) прокомментировал предстоящий поединок с обладателем полноценного титула в своем весе Райаном Бэйдером (28-6).
Цитирует Молдавского Окко ММА.
«Очень хотелось бы как можно быстрее попасть по нему и закончить бой. Обычно он сразу же летит вперед и есть вероятность, что бой закончится уже в первом раунде».
Напомним, что поединок Молдавский – Бэйдер состоится 29 января в Финиксе (США) и станет главным событием турнира Bellator 273.
Ранее наставник Молдавского Федора Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА.
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