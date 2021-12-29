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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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Молдавский намерен нокаутировать Бэйдера на турнире Bellator 273

Временный чемпион Bellator готовь закончить титульный поединок в 1-м раунде
MMA
18:59
Молдавский намерен нокаутировать Бэйдера на турнире Bellator 273
Валентин Молдавский / Фото - m.sport-express.ru
Временный чемпион Bellator в тяжелом дивизионе Валентин Молдавский (11-1) прокомментировал предстоящий поединок с обладателем полноценного титула в своем весе Райаном Бэйдером (28-6). 

Цитирует Молдавского Окко ММА.

«Очень хотелось бы как можно быстрее попасть по нему и закончить бой. Обычно он сразу же летит вперед и есть вероятность, что бой закончится уже в первом раунде».


Напомним, что поединок Молдавский – Бэйдер состоится 29 января в Финиксе (США) и станет главным событием турнира Bellator 273.

Ранее наставник Молдавского Федора Емельяненко назвал условие, при котором завершит карьеру в ММА.
Владимир Кириченко
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