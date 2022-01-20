Официально. Третий поединок Морено – Фигейреду перенесен на другую дату
Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»
«Король» наилегчайшего веса готов к защите своего титула
09:41
Морено и Фигейреду / Фото - mmafightingЧемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) поделился ожиданиями от грядущего боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду (20-2-1).
Цитирует Морено mmaweekly.com.
«Этот момент определенно особенный. Наша трилогия очень поможет моему наследию. Такое происходит впервые в истории UFC. Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые».
«Возможно, люди думают иначе, но я уважаю Фигейреду. Безусловно, я хочу победить и не испытываю уважения ко многим парням из его команды, но к Дейвисону я отношусь иначе. Я просто хочу драться в предстоящую субботу. Пройди этот бой и двигайся к следующему. Это все часть моей жизни, а эта трилогия станет чем-то особенным для моего наследия».
Морено и Фигейреду проведут третий поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270.
Напомним, в декабре 2020 года бой Фигейреду и Морено завершился ничьей. В июне 2021 года поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
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