Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 27
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Хоккей (13 событий из 25) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:11 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс 1:7 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Ванкувер Кэнакс 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Флорида Пантерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:6 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвс 110:112 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Детройт Пистонс 102:86 Окончен
Теннис (12 событий из 67) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:25 Соон Воо Квон - Denis Shapovalov 2:3 Окончен
04:45 Янник Ханфманн - Рафаэль Надаль 0:3 Окончен
09:50 Маккензи Макдональд - Аслан Карацев 1:3 Окончен
11:35 Александер Зверев - Джон Мильман 3:0 Окончен
12:50 Гаэль Монфис - Александр Бублик 3:0 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хармони Тан - Элина Свитолина 0:1 Окончен
02:00 Сара Соррибес Тормо - Марта Костюк 0:2 Окончен
02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
03:35 Эшлей Барти - Лусиа Бронцетти 2:0 Окончен
04:50 Элисон Риске - Елена Остапенко 1:2 Окончен
08:00 Белинда Бенчич - Аманда Анисимова 0:2 Окончен
10:00 Мэдисон Бренгл - Наоми Осака 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотис 1:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2 Окончен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Орландо Мэджик 123:110 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Бруклин Нетс 118:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Миннесота Тимбервулвс 134:122 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 102:111 Окончен
02:30 Майами Хит - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:92 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Кливленд Кавальерс 117:104 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Мемфис Гриззлис 126:114 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Торонто Рэпторс 102:98 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Оклахома-Сити Тандер 118:96 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 111:116 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Клипперс 130:128 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Детройт Пистонс 131:133 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пэйсерс 104:111 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
19:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск -:- Запланирован
19:00 СК Сокол - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован

Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»

«Король» наилегчайшего веса готов к защите своего титула
MMA
09:41
Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»
Морено и Фигейреду / Фото - mmafighting
Чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено (19-5-2) поделился ожиданиями от грядущего боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду (20-2-1).

Цитирует Морено mmaweekly.com.

«Этот момент определенно особенный. Наша трилогия очень поможет моему наследию. Такое происходит впервые в истории UFC. Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые».


«Возможно, люди думают иначе, но я уважаю Фигейреду. Безусловно, я хочу победить и не испытываю уважения ко многим парням из его команды, но к Дейвисону я отношусь иначе. Я просто хочу драться в предстоящую субботу. Пройди этот бой и двигайся к следующему. Это все часть моей жизни, а эта трилогия станет чем-то особенным для моего наследия».


Морено и Фигейреду проведут третий поединок 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США) в со-главном событии турнира UFC 270.

Напомним, в декабре 2020 года бой Фигейреду и Морено завершился ничьей. В июне 2021 года поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дейвисон Фигейреду Брэндон Морено

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
MMA
17 января 18:15

Новости: MMA

Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»
Морено – о бое с Фигейреду: «Мы видели и другие трилогии, но чтобы подряд, это впервые в истории UFC»
09:41
Украинский боец дебютирует в UFC и – сразу на номерном турнире
Украинский боец дебютирует в UFC и – сразу на номерном турнире
19 января 21:47
Кормье назвал самых грозных нокаутеров в истории – вскоре они могут подраться
Кормье назвал самых грозных нокаутеров в истории – вскоре они могут подраться
19 января 18:15
Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
Для Нурмагомедова места не нашлось? Дэйна Уайт назвал трех величайших бойцов в истории ММА
19 января 14:41
Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»
Стерлинг: «Мы многое извлекли из первого поединка с Яном»
19 января 10:35
Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»
Гане: «Если получу возможность, то обязательно прикончу Нганну»
19 января 10:00
Царукян хочет подраться с Фергюсоном
Царукян хочет подраться с Фергюсоном
18 января 17:59
Волкановски о поражении Чикадзе: «Он превращается в мешок для битья»
Волкановски о поражении Чикадзе: «Он превращается в мешок для битья»
18 января 17:38
UFC продлило контракт с другом Макгрегора
UFC продлило контракт с другом Макгрегора
18 января 15:31
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Все новости