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Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі

Чинний чемпіон Фігейреду поки не може проводити поєдинки через стан здоров'я
MMA
19:47
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
Морено - Кай Кара-Франс / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі

Чинний чемпіон Фігейреду поки не може проводити поєдинки через стан здоров'я

В UFC вирішили розіграти тимчасовий чемпіонський титул у найлегшій вазі між Брендоном Морено (19-6-2) та Кай Кара-Франсом (24-9).

Бій пройде 30 липня на UFC 277 в США.

Для цих бійців майбутній поєдинок стане реваншом. Вони зустрічалися у 2019 році і тоді Кара-Франс програв рішенням.

Морено останні три бої провів проти чемпіона Дейвісона Фігейреду. Перша сутичка завершилася нічиєю, у другій Морено оформив дострокову перемогу, а у третьому бразилець виграв рішенням у дуже рівному протистоянні.

Кара-Франс в останніх боях нокаутував Рожеріо Бонторіна та Коді Гарбрандта, й виграв рішенням у Аскара Аскарова.

Карен Агабекян
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Брэндон Морено Кай Кара-Франс

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Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
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