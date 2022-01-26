Морено: «Все чего я хочу – четвертый бой с Фигейредо»

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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (19-6-2) заявил, что его интересует только четвертый бой против нынешнего обладателя титула Дейвисона Фигейреду (21-2-1). Слова мексиканца приводит MMA Junkie:

Если мне не дадут четвертый бой, я буду в бешенстве. Я скажу все, что буду чувствовать, а на следующий день буду сосредоточен на сопернике. Но для меня совершенно ясно, чего я хочу — я хочу четвертый бой.

Я хочу драться с Дейвисоном, и я хочу закончить это. Я хочу, чтобы во всем этом был явный победитель. Я готов драться с ним в мае или июне, чтобы не засорять дивизион, и чтобы все закончилось. Баланс ровный, и это вызвано ничьей в первом бою.

Если бы не это, то, возможно, мы бы уже определили победителя. Четвертый бой нужен для того, чтобы завершить противостояние. Как я уже сказал, я готов драться быстро, чтобы не засорять дивизион и найти решение этой проблемы».