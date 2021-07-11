Мороз: «Мне предлагали такую сумму за бой на голых кулаках, что подумала разорвать контракт с UFC»

Марина Мороз / фото - UFC

Украинский боец UFC Марина Мороз (10-3) поделилась планами на свои выступления в смешанных единоборствах. Девушка заявила, что подумывала провести бой на голых кулаках, за который предлагали очень солидный гонорар.

Планирую в UFC задержатся надолго. Даже если не в UFC, то столько всего интересного есть – бои на голых кулаках. Bare Knuckle Fighting Championship мне предлагали бой за такую сумму, что я уже подумала: «Может разорвать контракт с UFC».

Потом я поговорила с менеджером и мы решили в UFC двигаться и добраться до пояса. Я планирую долго драться, потом можно и на кулачные бои пойти».