Мороз: «Думала, что не смогу продолжить карьеру, но муж убедил меня не сдаваться»
Мороз: «Мне предлагали такую сумму за бой на голых кулаках, что подумала разорвать контракт с UFC»
Боец планирует добраться до чемпионского пояса в UFC
11:41
Марина Мороз / фото - UFC
Украинский боец UFC Марина Мороз (10-3) поделилась планами на свои выступления в смешанных единоборствах. Девушка заявила, что подумывала провести бой на голых кулаках, за который предлагали очень солидный гонорар.
«Мой пик наступил где-то в 27-28 лет. Тогда я начала понимать все и подниматься. Сейчас все вверх идет.
Планирую в UFC задержатся надолго. Даже если не в UFC, то столько всего интересного есть – бои на голых кулаках. Bare Knuckle Fighting Championship мне предлагали бой за такую сумму, что я уже подумала: «Может разорвать контракт с UFC».
Потом я поговорила с менеджером и мы решили в UFC двигаться и добраться до пояса. Я планирую долго драться, потом можно и на кулачные бои пойти».
16 октября Мороз должна будет наконец вернуться в ринг после длительного простоя
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