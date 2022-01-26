Официально. Мороз вернется в октагон на турнире UFC 272
Мороз – об Агаповой: «Она глупый человек, наверно перекурила чего-то»
Украинка вновь жестко проехалась по своей сопернице
12:42
Марина Мороз / Фото - TwitterУкраинская девушка-боец минимального дивизиона UFC Марина Мороз (10-3) в эфире «Радио Зенит» поделилась мыслями о своей предстоящей сопернице казахстанке Марии Агаповой (10-2), с которой она сразится на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.
«Я злости на нее не коплю, у меня нет агрессии, что я выйду и размажу ее. Я готовлюсь на нее, как на обычный бой. Отношусь к каждому бою серьезно, у меня есть стратегия, питание, график тренировок. Она – человек-боец. Я про нее сказала всю правду. Она – боец, и я не собираюсь ее недооценивать. Мой уровень высокий, я не смотрю на Машу».
«Она пишет мне в директ, она глупый человек, наверно перекурила чего-то. Она пишет не только мне, но и бойцам из зала – пишет им гадости. Она – человек без воспитания и образования».
Напомним, у Мороз и Агаповой возник конфликт после ухода Марии из зала American Top Team, в ходе которого девушка из Казахстана вызвала украинку на бой.
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