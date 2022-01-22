Мощнейший в мире удар против выносливого бойца муай-тай. Нганну vs Гане

XSPORT.ua представляет главный поединок месяца в MMA

Нганну - Гане / Фото: UFC

23 января в Анахайме, штат Калифорния, США состоится поединок чемпиона тяжелого веса UFC, 35-летнего камерунца Френсиса Нганну (16-3) и 31-летнего обладателя временного пояса, француза Сирила Гане (10-0).



СПАРРИНГИ

Когда Нганну жил во Франции, то тренировался в одном зале с Гане. Кроме того, у них был один тренер – Фернанд Лопес. Затем Френсис неожиданно уступил в своем первом титульном поединке Стипе Миочичу, после чего стало понятно, что камерунцу нужно менять тренера, поскольку с Лопесом он перестал прогрессировать – все победы были одержаны лишь за счет сумасшедшей силы удара, а вот необходимые в MMA выносливость и борьба были на ноле.

Проводя совместные тренировки Нганну и Гане не единожды спарринговали и некоторые видео их противостояния затем оказались в сети. Интересно, что опубликованных видео в основном доминирует Сирил. Оказалось, что тренер хотел раскрутить своего второго подопечного и выкладывал в сеть лишь те видео спаррингов, которые выгодны французу. Позже Гане сам признал этот факт, отметив, что было немало спаррингов, где ему пришлось тяжело с камерунцем.

НГАННУ

Карьера Нганну в UFC началась в декабре 2015 года, когда он нокаутировал Луиса Энрике Барбозу де Оливейру. С тех пор все поняли насколько мощно бьет камерунский самородок, которому такая мощь была дана природой. Получив статус порспекта, Френсис постепенно поднимался в рейтингах пока не подрался с легендарным Алистаром Оверимом. Ему удалось оформить победу нокаутом в первом раунде, после чего в титульных амбициях африканца уже никто не сомневался.

Руководство UFC перед первым чемпионским боем со Стипе Миочичем принялись раскручивать Нганну как обладателя сильнейшего удара в истории единоборств. С него хотели сделать новую звезду как Конора Макгрегора. В промоушене даже не сомневались, что он победит Миочича, который пережил намного большее количество мощных схваток, забравших у него большую часть здоровья.

В том поединке Нганну был серьезным фаворитом, но из-за слабой выносливости Миочич «вынес его в одну калитку». За пять раундов Френсис своей рукой иногда доставал чемпиона и приносил вред его организму, но это была капля в море, поскольку соперник четыре раунда измывался над его уставшей тушкой, разбивая ее с дистанции и переводя в партер.

Проиграв Миочичу Нганну психологически сломался, и в следующем поединке уступил Деррику Льюису. С «Черным зверем» Френсис боялся драться и поэтому три раунда просто ходил по клетке. Понимая, что необходимы изменения, камерунец покинул свою команду и перебрался в США.

С момента последнего поражения Нганну ведет серию из пяти побед, из которых четыре выиграны нокаутами в первом раунде у Кертиса Блэйдса, Кейна Веласкеса, Джуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенструика.

В марте 2021 года состоялся реванш Нганну с Миочичем. На этот раз оба бойца сильно изменились с момента первого боя. Фрэнсис заматерел, а Стипе после тяжелейшей трилогии с Даниэлем Кормье был сильно изношен и разбит. Возможно, хорвату даже стоило завершить карьеру после третьего поединка с DC, чтобы уйти на мажорной ноте. В реванше хорват не смог перевести бой в партер, а в стойке камерунец нокаутировал его во втором раунде.

ГАНЕ

Титульный путь Гане оказался еще более стремительным чем у Нганну. Свою карьеру в MMA этот мощный боец муай-тай начал в августе 2018 года, а через год, лишь после трех побед, он перешел в UFC. Под знаменами главной ММА-организации в мире Сирил выиграл семь поединков.

Первым именитым соперником француза стал экс-чемпион промоушена Джуниор Дос Сантос. Бразилец вышел драться в неплохой форме, но не смог совладать с мощью оппонента и во втором раунде рефери зафиксировал технический нокаут.

Затем Гане выиграл уверенными единогласными решениями судей у Жаирзиньо Розенструика и Александра Волкова. Крайний бой против Деррика Льюиса стал для француза титульным. прикончив американца техническим нокаутом он выиграл временные чемпионский пояс, дающий статус претендента №1.

Нганну очень сильно не понравилось решение UFC дать Гане временный пояс. В результате Френсис начал поливать грязью Сирила и своего бывшего тренера. Почему так бурно отреагировал? Просто камерунец мечтал о бое с Джоном Джонсом, а Гане нарушил его планы.

ПРОГНОЗ

В предстоящем поединке мы увидим двух очень мощных бойцов, где у одного «демоническая мощь» в кулаках, а у второго десятки лет тренировок за спиной.

Нганну в основном пытается работать в манере боксера, но получается это у него не лучшим образом. Когда Френсис идет в атаку, то мы видим размашистые оверхенды, длинные руки и отсутствие хоть какой-то защиты. Чемпион – очень мощный парень, из-за чего его чрезвычайно сложно отправить в нокдаун или перевести в партер. Интересно, что когда кулак камерунца попадает в блок, или в голову, но вскользь, то оппоненты обычно также падают. Кем бы был Нганну без своей силы удара? – Бойцом низкого уровня, поскольку у него очень скудный арсенал.

Гане в отличие от Нганну много двигается, имеет хорошую выносливость, у него отточенная техника ударов коленями и локтями из муай-тай. Сирил не пытается нокаутировать соперников – он предпочитает доминировать, чтобы, если бой дойдет до решения, то ни у кого не должно возникать вопросов о победителе. При этом, француз познал навыки борьбы, благодаря чему он умеет хорошо переводить бой в партер и доминировать, сидя сверху на оппоненте.

В предстоящем поединке мы ждем, что в первом раунде Гане будет откровенно бегать от Нганну, постепенно лишая мышцы чемпиона необходимого кислорода. После множества промахов от Френсиса, во втором раунде Сирил переведет бой в партер, где будет удерживать противника и окончательно лишит сил. Следующий три раунда станут избиением для Френсиса, поскольку оппонент с дальней и средней дистанций будет разбивать его обессиленную тушку.

Прогноз: победа Гане решением судей.

Онлайн трансляция боя Френсис Нганну – Сирил Гане.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua