Конор не печалится. Макгрегор показал свою яхту Lamborghini за $3,6 млн
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
Скандальный ирландец продолжает восстанавливаться после травмы
14:53
Конор Макгрегор / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter сообщил, что намерен подняться в средний дивизион.
Цитирует Макгрегора MMAJunkie.
«Снимки показали, что все идет отлично. Восстановление идет с опережением графика, это отличные новости от моего врача. У меня такое ощущение, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно. Я снял этот жесткий сапог с ноги и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я в отличной форме. Это просто разминка. Я все еще свеж и неуязвим. Мне не достать. Я с нетерпением жду возвращения, смотря о том, что говорят все эти глупцы. Вы же знаете этого мелкого средневеса, Келвина Гастелума. Я физически крупнее, чем он, но он выступает в среднем весе. Так что я собираюсь подняться. Не знаю, какой сейчас у меня вес. Посмотрим, что покажут весы».
Накануне Конор сообщил, что намерен стать чемпионом UFC в трех весовых категориях.
Напомним, что в поединке с Дастином Порье (26-6) Макгрегор травмировал ногу, что, впрочем, не мешает ему тренироваться.
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