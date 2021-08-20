Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Окончен
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию

Скандальный ирландец продолжает восстанавливаться после травмы


MMA
14:53
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
Конор Макгрегор / Фото - mmafighting
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter сообщил, что намерен подняться в средний дивизион.

Цитирует Макгрегора MMAJunkie.

«Снимки показали, что все идет отлично. Восстановление идет с опережением графика, это отличные новости от моего врача. У меня такое ощущение, что кость уже срослась. Лодыжка чувствует себя замечательно. Я снял этот жесткий сапог с ноги и надел шлепанцы, а это хороший знак. Я в отличной форме. Это просто разминка. Я все еще свеж и неуязвим. Мне не достать. Я с нетерпением жду возвращения, смотря о том, что говорят все эти глупцы. Вы же знаете этого мелкого средневеса, Келвина Гастелума. Я физически крупнее, чем он, но он выступает в среднем весе. Так что я собираюсь подняться. Не знаю, какой сейчас у меня вес. Посмотрим, что покажут весы».


Накануне Конор сообщил, что намерен стать чемпионом UFC в трех весовых категориях.

Напомним, что в поединке с Дастином Порье (26-6) Макгрегор травмировал ногу, что, впрочем, не мешает ему тренироваться.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
MMA
18 августа 16:54
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
MMA
16 августа 19:30
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
MMA
11 августа 12:40
Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
MMA
6 августа 13:10
«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
MMA
5 августа 16:54
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
По-богатому. Макгрегор показал как выглядит его ресторан
MMA
3 августа 17:59

Новости: MMA

Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
16:21
Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
15:42
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
14:53
Хабиб: «Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры»
Хабиб: «Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры»
13:59
Официально. Известна дата долгожданного реванша Исмаилов – Минеев
Официально. Известна дата долгожданного реванша Исмаилов – Минеев
13:21
Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка
Он вскоре вернется. Нэйт Диас назвал сроки своего следующего поединка
12:21
Французский дед против русского десантника с украинскими корнями. Конго vs Харитонов
Превью Французский дед против русского десантника с украинскими корнями. Конго vs Харитонов
10:40
Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
Тотальное уничтожение от чемпионки Харрисон и другие результаты PFL 8
07:26
Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
Хабиб советует Фергюсону завершить карьеру
19 августа 21:59
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости