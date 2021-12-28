Мухаммад: «Я – улучшенная версия Ковингтона»
Мухаммад намерен выйти на бой с Эдвардсом
Американец готов драться на родине своего визави
08:41
Мухаммад и Эдвардс / Фото - mmafightingТоповый американский полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) заявил, что готов вновь выйти в октагон с грозным британцем Леоном Эдвардсом (18-3).
Цитирует Мухаммада MMA Junkie.
«Я не думаю, что Леон согласится на бой со мной, потому что он знает, что я крайне неудобный для него соперник. Раньше он технично отмазывался, что я занимаю слишком низкую позицию в рейтинге, но теперь у него это не выйдет. Теперь я занимаю пятое место, и что он скажет теперь? Сейчас UFC планирует турнир в Лондоне и почему бы нам не провести бой с ним на этом шоу?».
«Давайте будем уважать Усмана. Он – настоящий чемпион, и ему нужно дать время на то, чтобы он отдохнул и провел время с семьей, потому что он очень активный боец. Я думаю, что раньше лета Эдвардс не подерется с Усманом, поэтому зачем терять столько времени, пусть выходит на бой со мной».
Напомним, что Эдвардс и Мухаммад уже встречались в марте 2021 года, но бой был признан «не состоявшимся» из-за тычки в глаз со стороны Эдвардса.
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