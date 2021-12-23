Мухаммад вызвал на поединок Чимаева
Мухаммад продолжает добиваться поединка с Чимаевым
Топовый полусредневес отметил важность победы над восходящей звездой UFC
11:59
Белал Мухаммад / Фото - nypost.comАмериканский полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) в обновленных рейтингах вошел в топ-5 своего дивизиона, и на эмоциях вновь заявил о том, что желает выйти в октагон с непобежденным шведским бойцом Хамзатом Чимаевым (10-0).
Цитирует Мухаммада MMA Junkie.
«Бой с Чимаевым сегодня имеет смысл для любого бойца нашего дивизиона. Сейчас вокруг него много ажиотажа. У него известность практически уровня Макгрегора, и фанаты считают его неприкасаемым. Босс думает, что он неприкасаемый. Все они думают, что для него стать чемпионом – лишь вопрос времени. Так что меня сейчас больше всего интересует бой именно с ним, а не с кем-либо другим. Победа над Чимаевым даст в разы больше пользы, чем победа над тем же Колби Ковингтоном или кем-то еще из топ-5 рейтинга».
Свой последний поединок Мухаммад провел против Стивена Томпсона, которого выиграл единогласным решением судей на недавнем турнире UFC Fight Night 199.
Накануне Чимаев сообщил, что намерен провести два боя на одном турнире.