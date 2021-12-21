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Мухаммад вызвал на поединок Чимаева

Американский полусредневес обратился к руководству UFC

MMA
21 декабря 17:17
Мухаммад вызвал на поединок Чимаева
Белал Мухаммад / Фото - actionnetwork.com
Топовый американский полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) сообщил, что готов к бою с восходящей звездой промоушена Хамзатом Чимаевым (10-0).

Об этом заявил в Twitter, комментируя слова президента UFC Дэйны Уайта о том, что никто не хочет выходить в октагон со шведом.

«Пришлите мне место встречи».




Свой последний поединок Мухаммад провел против Стивена Томпсона, которого выиграл единогласным решением судей на недавнем турнире UFC Fight Night 199.

Накануне Чимаев отреагировал на вызов топового бразильца Висенте Люке.

Владимир Кириченко
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Теги

Хамзат Чимаев Белал Мухаммад

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