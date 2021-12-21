Чимаев принял вызов от Люке. Восходящая звезда UFC вернется в октагон 5 марта
Мухаммад вызвал на поединок Чимаева
Американский полусредневес обратился к руководству UFC
21 декабря 17:17
Белал Мухаммад / Фото - actionnetwork.comТоповый американский полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) сообщил, что готов к бою с восходящей звездой промоушена Хамзатом Чимаевым (10-0).
Об этом заявил в Twitter, комментируя слова президента UFC Дэйны Уайта о том, что никто не хочет выходить в октагон со шведом.
«Пришлите мне место встречи».
Send me location @danawhite @seanshelby @ufc https://t.co/vkzGFykMJv pic.twitter.com/qNSlrn7zHc— Belal Muhammad (@bullyb170) December 20, 2021
Свой последний поединок Мухаммад провел против Стивена Томпсона, которого выиграл единогласным решением судей на недавнем турнире UFC Fight Night 199.
Накануне Чимаев отреагировал на вызов топового бразильца Висенте Люке.
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