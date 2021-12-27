Мухаммад: «Я – улучшенная версия Ковингтона»

Белал Мухаммад / Фото: UFC

Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) высказался о потенциальном бое с Колби Ковингтоном (16-3), сообщает bloodyelbow.com.



Я считаю себя улучшенной версией Ковингтона. У меня лучше грэпплинг, кардио и ударка.

Если я доминирующе выиграю, выиграю над парнем, который, по словам Дэйны Уайта, был бы чемпионом, если бы не Усман, то я определенно продвинусь на вершину рейтингах. Да и мне просто хочется ударить его по лицу. К этому человек я испытываю большую неприязнь».