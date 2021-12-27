Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Мухаммад: «Я – улучшенная версия Ковингтона»
Белал хочет поединок с Колби
16:14
Белал Мухаммад / Фото: UFC
Топовый полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) высказался о потенциальном бое с Колби Ковингтоном
(16-3), сообщает bloodyelbow.com.
«Я вызываю его на бой уже в течение долгого времени. Уже, наверное, пять лет. Это было еще до того, как он поднялся в рейтинге и стал претендентом на титул. Я всегда хотел получить этот бой. Он был тем парнем, с которым многие не хотели драться из-за его стиля. На мой взгляд, мой стиль даже лучше.
Я считаю себя улучшенной версией Ковингтона. У меня лучше грэпплинг, кардио и ударка.
Если я доминирующе выиграю, выиграю над парнем, который, по словам Дэйны Уайта, был бы чемпионом, если бы не Усман, то я определенно продвинусь на вершину рейтингах. Да и мне просто хочется ударить его по лицу. К этому человек я испытываю большую неприязнь».
Напомним, ранее Мухаммад вызывал на поединок Хамзата Чимаева и получил жесткий ответ.
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