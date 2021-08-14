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Мусаси нокаутировал Сэлтера, Корешков уверенно разобрался с Хомаси на турнире Bellator 264

Все результаты ивента, который состоялся в Анкасвилле
MMA
07:58
Мусаси нокаутировал Сэлтера, Корешков уверенно разобрался с Хомаси на турнире Bellator 264
Мусаси и Сэлтер / Фото - mmajunkie.usatoday.com
На Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир смешанных единоборств Bellator 264, главным событием которого стал поединок чемпиона организации в среднем дивизионе нидерландца Гегарда Мусаси (48-7-2) и американца Джона Сэлтера (18-5).

Во со-главном событии ивента встретились экс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе россиянин Андрей Корешков (24-4) и американец Сабах Хомаси (15-10).

Результаты турнира Bellator 264:

Основной кард:

Гегард Мусаси победил Джона Сэлтера техническим нокаутом в 3-м раунде;

Андрей Корешков победил Сабаха Хомаси единогласным решением судей;

Рауфен Стотс победил Магомеда Магомедова единогласным решением судей;

Дэвион Франклин победил Эверетта Каммингса нокаутом в 1-м раунде;

Хаджимурат Бестаев победил Тайя Гвердера единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Пэм Соренсон победила Роберту Пайм Самад раздельным решением судей;

Джеффри Глосснер победил Себастьяна Руиса единогласным решением судей;

Джон Макнил победил Орландо Мендосау техническим нокаутом в 3-м раунде.

Накануне Корешков рассказал, как относиться к действующему чемпиону американского промоушена в полусреднем весе украинцу Ярославу Амосову (26-0).

Владимир Кириченко
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Гегард Мусаси Андрей Корешков

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