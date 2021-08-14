Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро
Мусаси нокаутировал Сэлтера, Корешков уверенно разобрался с Хомаси на турнире Bellator 264
Все результаты ивента, который состоялся в Анкасвилле
07:58
Мусаси и Сэлтер / Фото - mmajunkie.usatoday.comНа Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир смешанных единоборств Bellator 264, главным событием которого стал поединок чемпиона организации в среднем дивизионе нидерландца Гегарда Мусаси (48-7-2) и американца Джона Сэлтера (18-5).
Во со-главном событии ивента встретились экс-чемпион Bellator в полусреднем дивизионе россиянин Андрей Корешков (24-4) и американец Сабах Хомаси (15-10).
Результаты турнира Bellator 264:
Основной кард:
Гегард Мусаси победил Джона Сэлтера техническим нокаутом в 3-м раунде;
Андрей Корешков победил Сабаха Хомаси единогласным решением судей;
Рауфен Стотс победил Магомеда Магомедова единогласным решением судей;
Дэвион Франклин победил Эверетта Каммингса нокаутом в 1-м раунде;
Хаджимурат Бестаев победил Тайя Гвердера единогласным решением судей.
Предварительный кард:
Пэм Соренсон победила Роберту Пайм Самад раздельным решением судей;
Джеффри Глосснер победил Себастьяна Руиса единогласным решением судей;
Джон Макнил победил Орландо Мендосау техническим нокаутом в 3-м раунде.
Накануне Корешков рассказал, как относиться к действующему чемпиону американского промоушена в полусреднем весе украинцу Ярославу Амосову (26-0).
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