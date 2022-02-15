Мусаси признался, что боится драться с Ромеро

Гегард Мусаси, Йоэль Ромеро

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2) прокомментировал гипотетический поединок с ветераном из Кубы Йоэлем Ромеро (13-6). Слова Мусаси приводит портал mmamania.com.

У Ромеро четыре поражения подряд или около того, но он также остается очень опасным бойцом и драться с ним мне не выгодно. Но если промоушен захочет организовать этот поединок, я не стану отказываться. На моей стороне навыки каратэ и я смогу выиграть у него».