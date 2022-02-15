В Bellator надеются организовать титульный поединок Мусаси – Ромеро
Мусаси признался, что боится драться с Ромеро
Гегард надеется, что Йоэль проиграет еще до боя с ним
09:38
Гегард Мусаси, Йоэль Ромеро
Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2) прокомментировал гипотетический поединок с ветераном из Кубы Йоэлем Ромеро (13-6). Слова Мусаси приводит портал mmamania.com.
«С Ромеро никто не проявляет желание драться. Зачем мне идти на такое? Надеюсь, Манхуф побьет его раньше и мне не придется с ним драться.
У Ромеро четыре поражения подряд или около того, но он также остается очень опасным бойцом и драться с ним мне не выгодно. Но если промоушен захочет организовать этот поединок, я не стану отказываться. На моей стороне навыки каратэ и я смогу выиграть у него».
Напомним,Ромеро проведет свой следующий поединок против 45-летнего Мелвина Манхуфа.
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