На чемпионат Европы в Украине не пустят спортсменов из России

Об этом заявил президент Федерации смешанных боевых искусств Украины

Фото: GAMMA

Президент Федерации смешанных боевых искусств Украины Владимир Тесля заявил, что на чемпионат Европы по MMA, который пройдет в Украине с 5 по 9 ноября, не будут допущены спортсмены из России:



UF MMA не имеет никаких контактов с страной-агрессором, в отличие от некоторых других организаций. К сожалению, чтобы очистить это поле нужно еще много работать. Но мы надеемся, что со временем в Украине будет все меньше связей с Россией. Наше главное требование к GAMMA (Всемирная ассоциация смешанных боевых искусств – XSPORT.ua) насчет проведения чемпионата Европы звучало коротко и категорично – тут не должно быть ни одного бойца из России. Они с пониманием отнеслись к этому и пошли на встречу.

Напомним, что украинка Марина Мороз (10-3) снялась с поединка на турнире UFC.