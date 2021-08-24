Нурмагомедов извинился перед афганским народом за некорректную реплику
На Нурмагомедова набросился фанат. Безумцу повезло – его остановила охрана
Хабиб не успел среагировать на нападавшего
21:21
Хабиб Нурмагомедов / фото - ТАСС
22 августа на турнире ММА промоутерской компании Eagle на бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0) было совершено нападение.
После завершения турнира, когда «Орел» выходил из зала, фанат вылез из-под стола и набросился на бойца. Очевидцы сообщают, что парень хотел сделать фотографию с бойцом. Охранники Хабиба не позволили фанату приблизиться.
Нурмагомедов ранее поделился мнением об украинском журналисте Дмитрие Гордоне.
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