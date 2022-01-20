Экс-чемпион WWFC Спивак заменит россиянина Павловича в бою с Аспинэллом
На турнире UFC в Лондоне подерутся Абдурахимов и Павлович
Бой россиян состоится 19 марта
17:49
Instagram-канал Вестник ММА сообщил, что в UFC организуют бой российских тяжеловесов – 40-летнего Шамиля Абдурахимова (20-6) и 29-летнего Сергея Павловича (14-1).
Бой состоится 19 марта на турнире UFC в Лондоне.
40-летний Абдурахимов проиграл два последних боя Кертису Блейдсу и Крису Докосу. 29-летний Павлович два боя выиграл у Марсело Голма и Мориса Грина.
Комментарии 0