Захотел в нокаут? Мусаси хочет подраться с Ромеро
Наконец-то это произойдет. Ромеро проведет дебютный поединок в Bellator до конца 2021 года
Кубинский ветеран ММА будет выступать в непривычном для себя дивизионе
13:56
Йоэль Ромеро / Фото - bleacherreportПрезидент Bellator Скотт Кокер сообщил, что экс-претендент на чемпионский титул UFC в среднем дивизионе кубинец Йоэль Ромеро (13-5) успешно прошел медицинское обследование и следующий поединок может провести до конца 2021 года.
Цитирует функционер bjpenn.com.
«Я думаю, что теперь с его здоровьем все в порядке. Поэтому мы подберем ему соперника и вероятнее всего, он проведет бой до конца года. Думаю, Ромеро готов двигаться вперед на полную катушку. Дайте нам неделю или две и мы разберемся со всем этим. Йоэль будет добавлен в один из турниров».
Также Кокер навал весовую категорию, в которой будет выступать кубинский ветеран.
«Он собирается проводить поединки в полутяжелом весе. Раньше Йоэль говорил, что может спуститься в средний дивизион, но сейчас он намерен выступать в полутяжелом».
Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что Ромеро может провести поединок против чемпиона Bellator в среднем дивизионе Гегарда Мусаси (47-7-2).
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