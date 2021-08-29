Андраде готова провести третий поединок с Намаюнас
Намаюнас и Вейли Жанг проведут реванш в со-главном событии UFC-268
Кард номерного турнира возглавит бой Усман – Ковингтон
12:30
Фото: Bloody Elbow
Реванш чемпионки UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас (10-4) против бывшей обладательницы этого титула Вейли Жанг (21-2) состоится 6 ноября.
Этот бой станет со-главным событием турнира, который возглавят Камару Усман и Колби Ковингтон.
Полный кард UFC-268:
В первом поединке Намаюнас неожиданно нокаутировала Жанг и отобрала у нее титул.
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