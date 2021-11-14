Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя
Но пока неизвестна дата и место боя
12:12
Макс Холловэй / Фото: MMA Junkie - USA Today
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после последнего турнира заявил, что Макс Холловэй (23-6) проведет третий поединок протий действующего чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски
(23-1).
«Их второй поединок получился невероятно близким, а сейчас Холловэй просто выходит и демонстрирует такое яркое выступление.
Волкановски придется встретиться с ним снова и попытаться убрать его со своего пути.
Не знаю, что ждет Макса, но в его третьем поединке с Волкановски есть смысл. Тогда как Конора Макгрегора еще даже нет, поскольку он травмирован. А поэтому глупо говорить о том, чтобы свести его с Конором».
Напомним, ранее на турнире UFC Fight Night 197 Холловей выиграл единогласным решением у Яира Родригеса.
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