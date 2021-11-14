Нас ждет трилогия. В UFC назвали следующего соперника Холловэя

Макс Холловэй / Фото: MMA Junkie - USA Today

Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции после последнего турнира заявил, что Макс Холловэй (23-6) проведет третий поединок протий действующего чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (23-1).



Волкановски придется встретиться с ним снова и попытаться убрать его со своего пути.

Не знаю, что ждет Макса, но в его третьем поединке с Волкановски есть смысл. Тогда как Конора Макгрегора еще даже нет, поскольку он травмирован. А поэтому глупо говорить о том, чтобы свести его с Конором».