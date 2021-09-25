Нас ждут жесткие нокауты и избиения в боях Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи

Представляем главные поединки сентября





25 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 266, где пройдут два чемпионских поединка, в которых свои титулы будут защищать Алекс Волкановски и Валентина Шевченко.



ВОЛКАНОВСКИ – ОРТЕГА

В событии под статусом №1 пройдет бой чемпиона полулегкого веса австралийца Алекса Волкановски (22-1) против бывшего претендента на пояс Брайана Ортеги (15-1).

В UFC сделали главным событием шоу не самый очевидный поединок. Если бы в мире существовала справедливость, то этот бой вообще никто бы не организовал. Сейчас попытаемся объяснить, почему мы пришли к такому умозаключению.





Волкановски в декабре 2019-го встретился с тогдашним чемпионом Максом Холловэем и заслуженно победил. В июле 2020 года парням дали реванш, и на этот раз более убедительно бой провел Холловэй. Казалось, что гаваец должен был вернуть себе титул, но судьи снова показали себя как «Баба Яга», которая всегда против, и отдали победу австралийцу.

Была бы в мире справедливость, то мы бы смотрели третий бой Алекса против Макса. К тому же, Ортега совершенно не заслужил титульный бой.

Брайан в декабре 2018-го подрался за чемпионский титул против Холловэя и разгромно проиграл. Макс отправил Ортегу в больницу со сломанной глазницей и кучей травм. Тот поединок оказался чрезвычайно односторонним и был остановлен перед пятым раундом.

Ортега вернулся в октагон лишь через 23 месяца и уверенно победил «Корейского Зомби». Но было удивительным решение руководства промоушена дать ему сразу же титульный поединок. Очень странное решение, если посмотреть на то, как он уступил Максу.

Что эти парни из себя представляют? Ортега – это очень хороший мастер бразильского джиу джитсу и владелец нокаутирующего удара. Этому парню не хватает хорошего тайминга и скорости панчей, его подводит выносливость, но в первой половине поединка никто бы не хотел оказаться с ним в партере или словить от него мощный хук или оверхенд.

Волкановски пришел в MMA из регби, но, несмотря на это, он имеет хорошую вольную борьбу, азы которой познал еще в школе. У чемпиона хороший тайский клинч, он немного коряво наносит удары, но делает это мощно и хлестко. Алекс очень скоростной, что ему и позволило на равных драться с Холловэем. К тому же, у австралийца выносливость на чемпионском уровне.

В предстоящем поединке мы планируем увидеть бой в стойке. Волкановски не захочет перевести бой в партер, а Ортега не сможет этого сделать. Когда же парни будут стоять друг напротив друга, то за счет лучшей скорости чемпион будет иметь преимущество, разбивая соперника. Брайан же будет ждать возможности нокаутировать оппонента, но скорость Алекса должна помешать ему осуществить этот план на бой.

Мы думаем, что Ортега снова будет терпеть сильное избиение, хоть и не такое разгромное, как в бою с Холловэем.

Прогноз: Победа Волкановски нокаутом в четвертом раунде.

ШЕВЧЕНКО – МЁРФИ

Со-главным событием турнира UFC 266 станет поединок чемпионки наилегчайшего веса из Киргизстана Валентины Шевченко (21-3) и американки Лорен Мёрфи (15-4).

Ужасная ситуация возникла в женском наилегчайшем весе, где Шевченко уже некого бить. Девушки либо уходят в другие весовые категории, либо берут паузу в выступлениях. Поэтому пока в дивизионе вся надежда на таких ветеранов, как 38-летняя Мёрфи. Лорен пришла в UFC в 2014-м году в статусе непобежденной и сразу же проиграла два боя Саре МакМанн и Лиз Кармуш. Затем она чередовала победы над середняками с поражениями Кэтлин Чукагян и Сияре Юбэнкс. С момента последнего проигранного боя ветеран MMA ведет победную серию, но над соперницами ниже уровнем, чем те, которым она проигрывала.

Шевченко в UFC проигрывала лишь чемпионке легчайшего дивизиона Аманде Нуньес – дважды. Всех остальных оппонентов «Пуля» переехала и сейчас ведет серию из семи побед, где в числе ее жертв были Кармуш и Чукагян, которым уступала Мёрфи. К тому же, у Валентины есть победы над экс-чемпионками в весе соломинки Йоанной Эджейчик и Джессикой Андраде, что делает этот успех статусным.

Какой будет бой? Мёрфи любит драться в стойке, устраивая жесткие зарубы, что приводит нас к ожиданию интересного поединка в стойке. Лорен любит работать первым номером, прижимая оппоненток к сетке ударами рук. У американки хороший джеб и кросс, она старается нокаутировать стоящих напротив девушек.

Шевченко – это многократная чемпионка мира по тайскому боксу, к тому же, у нее хорошая борьба. Валентина любит разбивать соперниц лоу-киками, что делает таких боксерш, как Мёрфи, желаемыми для нее.

В предстоящем поединке Шевченко подарит своим фанатам жесткое избиение соперницы. В начале боя она отработает лоу-киками, а затем переведет бой в партер, где будет забивать Мёрфи жесткими ударами сверху. У Лорен большая сила воли и крепкая голова, но есть сомнения в том, что она выдержит ожидаемое избиение.

Прогноз: Победа Шевченко нокаутом в четвертмо раунде.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua