Назад дороги нет. Хабиб бесповоротно принял решение завершить карьеру в ММА

Непобежденный россиянин провел последнюю встречу с президентом UFC



Хабиб Нурмагомедов / Фото - espn

«Это был отличный ужин в компании замечательных людей. Дана Уайт, большое спасибо тебе, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Ребята, вы навсегда изменили жизни многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твое отношение ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья всегда будут помнить тебя. Сегодня состоялся настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также благодарю всю команду, спарринг-партнеров и всех болельщиков. Я надеюсь, вы примите мое решение и поймете меня».

Накануне экс-чемпион UFC в легком дивизионе(29-0) провел последнюю встречу с президентом промоушена, на которой он официально объявил о завершении карьеры.Такое решение непобежденный россиянин прокомментировал на своей странице в, опубликовав фото с американским функционером.Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры еще в октябре 2020 года, сразу после победы в бою сна турнире UFC 254.А тем временем шведский боец UFC