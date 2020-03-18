Назад дороги нет. Хабиб бесповоротно принял решение завершить карьеру в ММА

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Непобежденный россиянин провел последнюю встречу с президентом UFC
09:20
Хабиб Нурмагомедов / Фото - espnНакануне экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) провел последнюю встречу с президентом промоушена Дэйной Уайтом, на которой он официально объявил о завершении карьеры.
Такое решение непобежденный россиянин прокомментировал на своей странице в Instagram, опубликовав фото с американским функционером.
«Это был отличный ужин в компании замечательных людей. Дана Уайт, большое спасибо тебе, брат, и всей команде UFC за возможность проявить себя. Ребята, вы навсегда изменили жизни многих благодаря этому виду спорта. Дана, я никогда не забуду твое отношение ко мне, мой отец не забыл, и мои сыновья всегда будут помнить тебя. Сегодня состоялся настоящий разговор между настоящими мужчинами. Также благодарю всю команду, спарринг-партнеров и всех болельщиков. Я надеюсь, вы примите мое решение и поймете меня».
Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры еще в октябре 2020 года, сразу после победы в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
А тем временем шведский боец UFC Хамзат Чимаев был исключен из рейтинга полусредневесов.