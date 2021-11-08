Не бой а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться

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19:36
Конор Макгрегор / Фото: The Independent
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор (22-6) готов провести поединок против американца Майкла Чендлера (22-7). Об этом он заявил в Twitter.
Конор Макгрегор:
«На определенном этапе я точно буду не против этого боя. Ты показал яркий бой. Майк, поздравляю!»
Майкл Чендлер:
«Спасибо, сэр. Для меня это тоже большое удовольствие. Скоро увидимся».
Напомним, ранее звездный боксер Сауль Альварес в резкой форме отказался от поединка против Макгрегора.
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