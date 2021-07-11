Не для слабонервных. Видео жуткого перелома Макгрегора в бою против Порье

Ирландец потерпел поражение на турнире UFC 264

Конор Макгрегор / фото - Twitter

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) потерпел поражение на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец оступился и сломал ногу в концовке первого раунда против Дастина Порье (28-6-1).

На видео с переломом «Ноториуса» трудно смотреть без боли.

Напомним, что недавно стало известно о возвращении в октагон Хамзата Чимаева (9-0).

