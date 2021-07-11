Макгрегору плевать на бой с Порье. У него уже есть запасной аэродром на случай поражения
Не для слабонервных. Видео жуткого перелома Макгрегора в бою против Порье
Ирландец потерпел поражение на турнире UFC 264
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Конор Макгрегор / фото - Twitter
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) потерпел поражение на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландец оступился и сломал ногу в концовке первого раунда против Дастина Порье (28-6-1).
На видео с переломом «Ноториуса» трудно смотреть без боли.
Conor broke his leg #ufc264 pic.twitter.com/6Y8mjv77gJ— Arthur Maxson (@ArthurMaxson) July 11, 2021
Напомним, что недавно стало известно о возвращении в октагон Хамзата Чимаева (9-0).
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