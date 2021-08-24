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Не Нганну. Хабиб назвал сильнейшего тяжеловеса в мире
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07:49
Хабиб Нурмагомедов / ФОТО: USA Today
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что чемпион промоушена Фрэнсис Нганну
не является лучшим тяжеловесом планеты.
«Лучший тяжеловес на текущий момент – это Сирил Гане. Но как владельцу лиги сне интереснее Фрэнсис Нганну. Наглухо вырубает. Думаю, в их поединке выиграет Гане, он как боец ММА лучше.
Когда Сирил дрался с Волковым, я, конечно, переживал за Александра. Но было видно, что в классе Гане на шаг впереди».
Напомним, ранее боец UFC объяснил почему Хабиба нельзя называть лучшим бойцом в истории.
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