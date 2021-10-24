«Не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат». Коста не согласен с поражением от Веттори

Бразильский боец – об исходе последнего боя

Пауло Коста / фото - UFC

Бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) на пресс-конференции после UFC Fight Night 169 подвел итоги своего боя с Марвином Веттори (18-4-1), которому проиграл единогласным решением судей.

Коста предположил, что после его ударов Веттори должен быть сильно травмирован, а также заявил, что не понимает, почему судьи отдали победу его оппоненту.

«Физически я в полном порядке, только моя нога надулась, как воздушный шар. Я очень много донес ударов по телу и голове. Думаю, что его левая рука должна быть сильно травмирована, как и ребра. Я вот только не очень понимаю, почему судьи увидели такой результат нашего боя. Я искренне верю, что победил».

Ранее Коста объяснил, почему испытывал проблемы с весогонкой.