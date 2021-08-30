Не повезло в MMA, повезет в боксе? Перри хочет уйти туда, где нет нелюбимой им борьбы

Плей-офф чемпионата Европы. Швеция — Нидерланды. Видео трансляция
17:30
29-летний американский полусредневес UFC Майк Перри сообщил в Twitter, что собирается дебютировать в профессиональном боксе.
«Мне очень понравился сегодняшний вечер бокса Пол – Вудли. Моя мама позвала всю нашу семью в гости, и мы посмотрели это шоу. Обсуждали костюмы бойцов и после увиденного, мне также захотелось попробовать себя в профессиональном боксе. Я готов стоять и рубиться с любым. Прямо сейчас мне хочется подраться с Томми Фьюри».
Напомним, ранее стало Джейк Пол победил раздельным решением Тайрона Вудли.
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