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Не повезло в MMA, повезет в боксе? Перри хочет уйти туда, где нет нелюбимой им борьбы

Первым соперником он хочет видеть брата Тайсона Фьюри

MMA
30 августа 22:38
Не повезло в MMA, повезет в боксе? Перри хочет уйти туда, где нет нелюбимой им борьбы
Майк Перри / Фото: UFC

29-летний американский полусредневес UFC Майк Перри сообщил в Twitter, что собирается дебютировать в профессиональном боксе.

«Мне очень понравился сегодняшний вечер бокса Пол – Вудли. Моя мама позвала всю нашу семью в гости, и мы посмотрели это шоу. Обсуждали костюмы бойцов и после увиденного, мне также захотелось попробовать себя в профессиональном боксе. Я готов стоять и рубиться с любым. Прямо сейчас мне хочется подраться с Томми Фьюри».

Напомним, ранее стало Джейк Пол победил раздельным решением Тайрона Вудли.

Карен Агабекян
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Майк Перри

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Новости: MMA

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