Не рано ли? О’Мэлли готов сразиться с Яном

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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Чикаго Блэкхокс 0:2 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингс 6:2 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Каролина Харрикейнс 1:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Бостон Брюинс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Даллас Старз 4:0 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Юта Джаз 96:118 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 108:95 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс 123:111 Окончен
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19:00 Днепр - БК Тернополь 91:87 Окончен
19:30 Харьковские Соколы - Киев-Баскет 85:73 Окончен
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14:00 Будивельник - БК Запорожье 81:74 4-я четверть
15:00 Черкасские Мавпы - Прометей 27:41 2-я четверть
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17:00 Арсенал - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Челси - Лидс -:- Запланирован
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла -:- Запланирован
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
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16:30 Бавария - Майнц -:- Запланирован
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
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21:45 Удинезе - Милан -:- Запланирован
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14:00 Александрия - Шахтер 1:2 2-й тайм
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Ворскла -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Флорида Пантерс 1:3 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Детройт Ред Уингс 7:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 4:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Филадельфия Флайерс 3:4 Окончен
20:00 Оттава Сенаторс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
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02:00 Индиана Пэйсерс - Даллас Маверикс 106:93 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 105:113 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс 90:87 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс 95:116 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс 114:123 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Кливленд Кавальерс 106:123 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Детройт Пистонс 109:93 Окончен
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14:00 Будивельник - БК Запорожье 81:74 4-я четверть
15:00 Черкасские Мавпы - Прометей 27:41 2-я четверть
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02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз -:- Запланирован
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03:00 Кливленд Кавальерс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Майами Хит - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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Не рано ли? О’Мэлли готов сразиться с Яном

Восходящая звезда UFC намерен драться с топами легчайшего дивизиона
MMA
14:31
Не рано ли? О’Мэлли готов сразиться с Яном
Шон О’Мэлли / Фото - mmafighting
Американский проспект легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли (14-1) в очередной раз заявил, что намерен выйти в октагон против временного чемпиона промоушена Петра Яна (16-2).

Цитирует американца bloodyelbow.com.

«Я понимаю, что он сейчас владеет временным титулом, и мне нужно победить нескольких парней, чтобы получить возможность разделить октагон с ним. Я думаю, что Ян один из лучших бойцов нашего дивизиона. Мне нравится его стиль ведения боя, его бокс, то, как он меняет стойки, его защита. Каждый раз, когда он входит в октагон, я впечатлен его работой. Также мне нравится его юмор. Очевидно, существует языковой барьер, но мне нравится, то, что он пишет про меня в Твиттере. Кажется, он называет меня пуделем. Я нахожу это забавным».


Отметим, что американец на данный момент не входит в топ-15 легчайшего дивизиона.

12 декабря на турнире UFC 269 О’Мэлли подерется с Раулианом Пайвой

Владимир Кириченко
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Шон О'Мэлли Петр Ян

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