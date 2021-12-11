Гарбрандт и О’Мэлли устроили словесную перепалку на пресс-конференции UFC 269
Не рано ли? О’Мэлли готов сразиться с Яном
Восходящая звезда UFC намерен драться с топами легчайшего дивизиона
14:31
Шон О’Мэлли / Фото - mmafightingАмериканский проспект легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли (14-1) в очередной раз заявил, что намерен выйти в октагон против временного чемпиона промоушена Петра Яна (16-2).
Цитирует американца bloodyelbow.com.
«Я понимаю, что он сейчас владеет временным титулом, и мне нужно победить нескольких парней, чтобы получить возможность разделить октагон с ним. Я думаю, что Ян один из лучших бойцов нашего дивизиона. Мне нравится его стиль ведения боя, его бокс, то, как он меняет стойки, его защита. Каждый раз, когда он входит в октагон, я впечатлен его работой. Также мне нравится его юмор. Очевидно, существует языковой барьер, но мне нравится, то, что он пишет про меня в Твиттере. Кажется, он называет меня пуделем. Я нахожу это забавным».
Отметим, что американец на данный момент не входит в топ-15 легчайшего дивизиона.
12 декабря на турнире UFC 269 О’Мэлли подерется с Раулианом Пайвой.
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