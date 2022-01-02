Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
Не судитесь с UFC. Марка Ханта обязали выплатить промоушену огромную сумму
Марк все поставил на иск и проиграл
17:42
Марк Хант / Фото: UFC
Ветеран тяжелого веса Марк Хант в суде проиграл дело против UFC в связи с боем против Брока Леснара на UFC 200, сообщает combatsportslaw.com.
Хант в своем иске настаивал на том, что UFC нарушило законы штата, где прошел бой с Леснаром. Марк уверен, что промоушен манипулировал собственной системой допинг-тестирования, чтобы допустить сидевшего на допинге Брока к бою.
Суд отклонил иски Ханта по обвинению в незаконном обогащении, мошенничестве, невыполнении условий контракта и нарушении добросовестного сотрудничества.
При этом, суд еще рассматривает иски Марка об умышленном обмане и причинении вреда здоровью.Из-за отклоненных исков суд обязал Ханта оплатить UFC все затраты на адвокатов и другие судебные издержки в размере $388 тысяч.
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