«Не только он, но я и весь мир хочет увидеть этот бой». Оливейра рассказал, когда подерется с Макгрегором

Чемпион UFC намерен вернуться в октагон на 274-м номерном турнире

Сарльз Оливейра / фото - Getty Images

Чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра (32-8) в очередной раз заявил, что следующий бой хочет провести против экс-чемпиона двух дивизионов, ирландца Конора Макгрегора (22-6). Цитирует Оливейру портал MMA Junkie.

«Думаю, провести наш бой в мае, это хороший вариант. Конор продолжает говорить обо мне. Недавно он написал вTwitter: «Ирландия против Бразилии 2». Не только он, но я и весь мир хочет увидеть этот бой. Так что давайте сделаем его возможным. Я жду Конора в мае. Наш поединок может пройти в полусреднем, легком или среднем дивизионе. С моим титулом на кону или без него. Просто дай своей согласие, и я буду готов».

Вероятнее всего, бой Оливейра – Макгрегор состоится 7-го мая в Рио-де-Жанейро. Именно на это число запланирован турнир UFC 274.

Напомним, в UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году.