«Нельзя повторять одну и ту же ошибку дважды». Порье рассказал, какой урок усвоил после боя с Хабибом

Претендент на титул легкого веса готовится к встрече с Оливейрой

Дастин Порье / фото - Getty Images Претендент на титул легкого веса UFC Дастин Порье (28-6), накануне своего боя с чемпионом Чарльзом Оливейрой (31-8), поделился воспоминаниями о поединке с Хабибом Нурмагомедовым, а также рассказал, какой главный урок вынес после поражения россиянину. Цитирует Порье портал Sportskeeda. «Я понял, что не следует отдавать свою шею, особенно в бою с таким парнем, как Хабиб. Нельзя повторять одну и ту же ошибку дважды. Большой урок, который я извлек непосредственно из этого боя, заключается в том, что мне, возможно, следовало драться безопасно, а не пытаться подняться на колени, открывая свою шею. Может быть, мне стоило довольствоваться своей позицией. Да, я оказался в плохом положении. Ты не хочешь находиться в невыгодной позиции, но лучше проиграть раунд, чем поединок. Мне следовало показать более высокий IQ и вернуться в следующем раунде». Напомним, Оливейра и Порье провели дебютную дуэль взглядов. Онлайн трансляция боя Чарльз Оливейра – Дастин Порье.

Михаил Рыбак