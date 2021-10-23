Немков: «Я не могу назвать Андерсона самым жестким соперником»
Немков спрогнозировал результат поединка Емельяненко – Джонсон
Чемпион Bellator рассказал о подготовке «Последнего императора» к бою в Москве
11:57
Вадим Немков / Фото - championat.comЧемпион Bellator в полутяжелом дивизионе Вадим Немков (14-2) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» поделился ожиданиями от предстоящего боя своего легендарного наставника Федора Емельяненко (39-6) с американцем Тимоти Джонсоном (15-7).
«Я думаю, что Федя выиграет. Считаю, что он попадет и победит нокаутом, потому что он сейчас в хорошей форме и хорошо готовился к этому бою. Лучшая ли это его форма в Bellator? Я не могу сказать, потому что до этого он в основном готовился в Голландии. Сейчас Федор готовился с нами в Кисловодске. Сначала мы весь август отработали в Старом Осколе, потом отдохнули, затем три недели хорошо отпахали в Кисловодске. Дальше пацаны дорабатывали в Чехове, прошли хорошую подготовку. Раньше, когда Федя готовился в Голландии, я не знал, с кем он там боксирует и борется».
Напомним, поединок между бойцами состоится 23 октября в главном событии турнира Bellator 269 в Москве.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
Превью боя Федор – Тимоти от сайта XSPORT.
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