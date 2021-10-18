Немков удосрочил Энгликаса и стал вторым финалистом Гран-при
Немков: «У Англикаса очень крепкая голова, я несколько раз очень крепко попадал по нему»
Российский полутяжеловес – о победе на турнире Bellator 268
08:36
Вадим Немков и Англикас / Фото - TwitterЧемпион Bellator в полутяжелом дивизионе россиянин Вадим Немков (14-2) прокомментировал свою победу над литовцем Джулиусом Англикасом (10-2) в главном поединке турнира Bellator 268.
Цитирует Немкова MMA Fighting.
«Опасное попадание по мне в первом раунде? Да он меня даже не сбил этим ударом и не потряс, я просто потерял равновесие. Это был не нокдаун, я прекрасно себя чувствую. У него очень крепкая голова, я несколько раз очень крепко попадал по нему, но он выдержал все мои удары. Большое уважение ему. Что касается завершения боя, то я долго отрабатывал эти моменты на тренировках и все получилось».
Напомним, что Немков победил Англикаса болевым приемом в 4-м раунде (кимура).
В финале Гран-при тяжеловесов россиянин встретится с американцем Кори Андерсоном (16-5).
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