Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье

О’Мэлли и Моутиньо получили по 75 тысяч долларов за «Битву ночи»

Макгрегор и Порье / Фото: UFC

The Sports Daily опубликовало примерны гонорары участников турнира UFC 264.



Наибольшие выплаты получили участники главного события вечера Конор Макгрегор (22-6) и Дастин Порье (28-6). Отметим, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях получил ужасающую травму в бое с американцем.

Все результаты UFC 264.

Примерные оклады бойцов турнира UFC 264:

Конор Макгрегор — 5 011 000 долларов (5 000 000 за выступление, 11 000 поощрительная выплата);

Дастин Порье — 1 021 000 (1 000 000 за выступление, 21 000 поощрительная выплата);

Шон О’Мэлли — 221 000 (70 000 за выступление, 70 000 в виде бонуса, 75 000 в виде бонуса «Битва ночи», 6000 поощрительная выплата);

Гилберт Бёрнс — 216 000 (100 000 за выступление, 100 000 бонус за победу, 16 000 поощрительная выплата);

Брэд Таварес — 192 000 (176 000 за выступление, 16 000 поощрительная выплата);

Карлос Кондит — 171 000 (150 000 за выступление, 21 000 поощрительная выплата);

Стивен Томпсон — 156 000 (140 000 за выступление, 16 000 поощрительная выплата);

Тай Туйваса — 149 000 (34 000 за выступление, 34 000 за победу, 75 000 за лучшее выступление вечера, 6000 поощрительная выплата);

Макс Гриффин — 111 000 (50 000 за выступление, 50 000 бонус за победу, 11 000 поощрительная выплата);

Грег Харди — 106 000 (100 000 за выступление, 6 000 поощрительная выплата);

Дрикю дю Плесси — 103 000 (24 000 за выступление, 75 000 бонус за лучшее выступление вечера, 4 000 поощрительная выплата);

Крис Моутиньо — 89 000 (10 000 за выступление, 75 000 в виде бонуса «Битва ночи», 4 000 поощрительная выплата);

Омари Ахмедов — 76 000 (65 000 за выступление, 11 000 поощрительная выплата);

Нико Прайс — 68 000 (57 000 за выступление, 11 000 поощрительная выплата);

Микель Перейра — 50 000 (22 000 за выступление, 22 000 в виде бонуса за победу, 6 000 поощрительная выплата).