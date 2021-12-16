Кевин Ли подписал контракт с промоушеном Хабиба
Неплохой расклад. Кевин Ли в промоушене Хабиба будет получать гонорары криптовалютой
Первым соперником американца в Eagle FC может стать известный ветеран ММА
18:37
Кевин Ли / Фото - DAZNЭкс-боец UFC в легком дивизионе Кевин Ли раскрыл детали контракта с промоушеном Eagle FC, владельцем которого является Хабиб Нурмагомедов.
Цитирует Ли BJPenn.
«В Eagle FC мне предложили много вещей, которых не предлагали другие организации, и они были единственными, у кого не возникло проблем с оплатой в биткоинах. Они согласились платить в криптовалюте, и у них не было никаких возражений по этому поводу. Фактически, это определило мое решение. Такие условия оплаты дают мне большую финансовую безопасность».
Представление Кевина состоялось перед турниром Eagle FC в Майами. Хабиб лично объявил о подписании и поприветствовал Кевина.
Напомним, Ли был уволен из UFC из-за неудовлетворительных результатов – проиграл четыре из шести последних боев.
Первым соперником Ли в организации 11 марта может стать ветеран ММА Диего Санчес.
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